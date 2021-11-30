Автор статуи «Хоррият» Кадим Замитов приедет из Москвы на вернисаж выставки в Казани

В Галерее современного искусства, филиале Музея изобразительных искусств РТ, 3 декабря в 17 часов откроется выставка Кадима Замитова — автора скульптуры «Хоррият» у здания НКЦ «Казань», где сейчас располагается Национальная библиотека РТ.

«Сам скульптор Кадим Замитов, проживающий в Москве, приедет на открытие выставки в Галерее современного искусства», — сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Экспозиция объединит около 70 изваяний, созданных в различных техниках и материалах, — шамоте, бронзе, гальванопластике, дереве, искусственном камне. Словом, ретроспектива 40-летней творческой деятельности Кадима Замитова, приуроченная к его 75-летию (юбилей художник отметил еще 1 января).

Самая известная работа Замитова — скульптура «Хоррият», установленная на стеле перед зданием Национального культурного центра «Казань», с прошлого года переданного Национальной библиотеке РТ. Женщина-птица, взмывшая ввысь над прибрежной полосой Казанки в центре города в 1996 году, стала символом нового времени. Изваяние отлито из бронзы и установлено на 30-метровый пьедестал, кроме того была заложена возможность статуи вращаться на высоте вокруг своей оси. В переводе с татарского «Хоррият» — свобода. По задумке автора женщина в мусульманской одежде символизирует начало бытия, а сходство с обликом птицы отсылает к образу птицы счастья.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Скульптором также созданы памятник татарскому поэту-герою Мусе Джалилю в Оренбурге, памятник татарскому актеру Ильясбеку Ашкадарскому для татарского театра Оренбурга, памятник Ататюрку в турецком городе Кютахия, конкурсные эскизные проекты памятников Тукаю, Урманче, Султангалиеву, Марджани, Екатерине II. В его творениях органично переплетаются миф и реальное прошлое. На выставке представлены скульптуры из коллекций Государственного музея изобразительных искусств РТ, Музейного комплекса города Казани и собрания художника. Их разместят на первом этаже Галереи современного искусства, увидеть изваяния можно до 23 января 2022 года.