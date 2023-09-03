Автор статьи в Atlantis предрек крах НАТО в 2025 году из-за Украины

В 2025 году из-за разных взглядов Соединенных Штатов и стран Европы может случиться крах Североатлантического альянса, а непосредственным катализатором может стать конфликт на Украине. Такое мнение высказал автор статьи в Atlantis.

«Популистское крыло Республиканской партии США покинет Киев и поставит под угрозу самый успешный военный альянс в мире», — гласят первые строки материала.

Автор утверждает, что Европа и США находятся на пороге самого важного сознательного размежевания в международных отношениях за последние десятилетия. Ситуация, когда доминирующая фракция одной из двух крупнейших американских партий не видит смысла в том, чтобы помогать Киеву, говорит о том, что политический спектр сместился так, что Штаты станут менее надежным союзником Европы.

«Если Трамп или один из его подражателей победит на президентских выборах в ноябре 2024 года, Европа может столкнуться с новой американской администрацией, которая прекратит всякую поддержку Украины», — утверждает автор.

Он сетует, что европейские государства не подготовили себя к такой возможности и пока есть время, им следует начать решать этот вопрос, поскольку, если через полтора года Вашингтон откажется от Киева, то Европа не сможет никаким образом компенсировать образовавшийся провал в оказываемой Украине военной помощи.