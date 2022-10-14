Автор проекта «Снег Медиа» провел мастер-класс для мурманских журналистов

Журналист «Татмедиа», автор проекта «Снег Медиа» Равиль Мукменов провел мастер-класс для мурманских коллег. В тренинге участвовали 88 корреспондентов местных изданий.

На встрече эксперт рассказал о современных способах видеосъемки и монтажа сюжетов для работников СМИ Мурманской области. Обучение было организовано Министерством информационной политики Мурманской области при поддержке Союза журналистов России.

Ранее сообщалось, что Равиль Мукменов был отмечен на Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение 2022 года.