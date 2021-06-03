Автор проекта Let's bike it: Если мы хотим безопасности, то нужно развивать велоструктуру

О необходимости развития велосипедной структуры в городах России для обеспечения безопасности граждан и популяризации велосипеда как транспорта сообщил автор проекта Let’s bike it! и член Правления международной Зимней велофедерации Владимир Кумов.

«В Москве до постройки велополос по тротуару ездили 70% велосипедистов, а уже через две недели после таких осталось всего 30%. Если мы хотим безопасности, то нужно развивать велоструктуру», — заявил спикер, выступая с докладом на международном форуме «Здоровые города» в Казанской Ратуше.

Велофедерация также провела опрос, выявив основные причины, по которым люди не передвигаются на велосипедах ежедневно.

Около 50-60% опрошенных заинтересованы, но испытывают сильный страх, ощущая себя некомфортно и небезопасно на велосипеде среди большого скопления людей и машин. 25% участников опроса готовы хоть сейчас отказаться от ежедневных поездок на работу на автомобилях и общественном транспорте, но их останавливает отсутствие мест, где можно было бы оставить велосипед в рабочее время.

Кумов и его команда с 2010 года активно популяризируют езду на велосипедах в России, организовывают масштабные велозаезды, которые в последние годы привлекают порядка 40 тысяч человек в столице, создают «энергетические точки» по городу, где велосипедисты могут подкрепиться свежими фруктами.

Цель проекта Let’s bike it! — превратить велосипед из сезонного развлечения в постоянный вид транспорта, на котором можно вполне комфортно перемещаться по городу даже зимой.

«Езда на велосипеде зимой — такая же норма, как ныряние зимой в прорубь», — убежден создатель проекта.