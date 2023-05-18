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Автор проекта Fashion Iftar предложила зарубежным дизайнерам объединиться
Создатель и руководитель проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова на полях KazanForum обратилась к приглашенным иностранным дизайнерам мусульманской одежды с предложением обсудить перспективы совместной работы.
«Наш проект изначально создавался для женщин. Его основа в том, чтобы объединить их, поддержать и помочь женщинам, которые покрылись или собираются сделать это, найти свой стиль. Уже сейчас нас пригласили в Стамбул, а также в Казахстан, но мы надеемся на более значительное расширение взаимодействия со странам исламского мира», — заявила она на сессии «Тренды исламской моды 2023».
Встречу с дизайнерами из России, Индонезии, Сербии и ОАЭ организовало объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» совместно с Министерством труда и соцзащиты Татарстана. Там также было подписано соглашение о сотрудничестве между общественными организациями «Деловые женщины Татарстана» и Ассоциацией деловых женщин Узбекистана.
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