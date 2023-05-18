Автор проекта Fashion Iftar предложила зарубежным дизайнерам объединиться

Создатель и руководитель проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова на полях KazanForum обратилась к приглашенным иностранным дизайнерам мусульманской одежды с предложением обсудить перспективы совместной работы.

«Наш проект изначально создавался для женщин. Его основа в том, чтобы объединить их, поддержать и помочь женщинам, которые покрылись или собираются сделать это, найти свой стиль. Уже сейчас нас пригласили в Стамбул, а также в Казахстан, но мы надеемся на более значительное расширение взаимодействия со странам исламского мира», — заявила она на сессии «Тренды исламской моды 2023».

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Встречу с дизайнерами из России, Индонезии, Сербии и ОАЭ организовало объединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» совместно с Министерством труда и соцзащиты Татарстана. Там также было подписано соглашение о сотрудничестве между общественными организациями «Деловые женщины Татарстана» и Ассоциацией деловых женщин Узбекистана.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Fashion Iftar – это проект, который объединяет духовное и эстетическое начало, религию и моду. Мероприятие ежегодно собирает мусульманских девушек Татарстана в благословенный месяц Рамадан. В этом году он прошел в Казани уже в седьмой раз.