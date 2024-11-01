Автор песен «Люди встречаются» и «Славянский базар» умер в возрасте 87 лет

Автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков умер 31 октября. Создателю легендарного хита было 87 лет. О его смерти сообщила председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, чьи слова приводит издание «БЕЛТА».

За время своей творческой деятельности поэт и композитор из Белоруссии написал свыше 300 песен. Впоследствии их исполняли не только в его родной республике, но в России. Еще Жуков часто и много работал с российским народным артистом Юрием Антоновым.

Зрители запомнили Жукова как создателя хитов «Славянский базар», «Золотой шлягер», а также автора конкурса «Телевершина».

Поэт-песенник Жуков родился 1 января 1937 года в городе Днепропетровске. Песенным творчеством он начал заниматься со школьных лет. На профессиональн­­­­­­ом уровне – с 1967 года. Он удостаивался наград за лучшие песни, выпустил 9 дисков, неоднократно принимал участие в конкурсах как член жюри, являлся членом Союза музыкальных деятелей.

фото: официальный сайт поэта-песенника Олега Жукова