Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Автор песен «Люди встречаются» и «Славянский базар» умер в возрасте 87 лет
Автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков умер 31 октября. Создателю легендарного хита было 87 лет. О его смерти сообщила председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, чьи слова приводит издание «БЕЛТА».
За время своей творческой деятельности поэт и композитор из Белоруссии написал свыше 300 песен. Впоследствии их исполняли не только в его родной республике, но в России. Еще Жуков часто и много работал с российским народным артистом Юрием Антоновым.
Зрители запомнили Жукова как создателя хитов «Славянский базар», «Золотой шлягер», а также автора конкурса «Телевершина».
Поэт-песенник Жуков родился 1 января 1937 года в городе Днепропетровске. Песенным творчеством он начал заниматься со школьных лет. На профессиональном уровне – с 1967 года. Он удостаивался наград за лучшие песни, выпустил 9 дисков, неоднократно принимал участие в конкурсах как член жюри, являлся членом Союза музыкальных деятелей.
фото: официальный сайт поэта-песенника Олега Жукова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»