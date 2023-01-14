Автор песен Эльмиры Сулеймановой: «К сожалению, артисты не приехали попрощаться с ней»

Певец, композитор Нияз Залялов – автор песен Эльмиры Сулеймановой, ее коллега по творческому цеху. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он рассказал, как завязалась их дружба, о любимых цветах певицы и почему он не смог быть на ее похоронах.

Нияз Залялов: «Если Эльмира делала концерт в Казани, то я всегда в нем участвовал. Ее последний концерт проходил в филармонии, это было еще до пандемии»

Фото: из архива Нияза Залялова

С заслуженной артисткой Татарстана, популярной певицей Эльмирой Сулеймановой, в конце декабря скоропостижно ушедшей из жизни, Нияз Залялов сотрудничал около десяти лет.

«Эльмира меня пригласила в качестве специального гостя на свой первый сольный концерт, который прошел в Челнах в 2013 году. Вот с этого концерта мы с ней близко общались, подружились. Позже я ездил в родную деревню мамы Эльмиры – Старое Ибраево Аксубаевского района. Если Эльмира делала концерт в Казани, то я всегда в нем участвовал. Ее последний концерт проходил в филармонии, это было еще до пандемии. Я вышел с ней на сцену, и мы вместе спели последний куплет песни “Сиңамы соң”. Эту песню я сам написал для Эльмиры.

Она попросила меня написать для нее несколько песен. Говорила, что мои песни энергичные, хорошо разогревают зал. Песни я ей передавал полностью готовыми, с аранжировкой. Была одна грустная песня, “Беткэн авыллар”, о заброшенных татарских деревнях, на слова Айдара Мингазова. Эту песню я написал еще в 2013 году, она из моего собственного репертуара. Также она спросила разрешения петь песню о родной деревне ее мамы Старом Ибраево, и я согласился.



Но, насколько я знаю, Эльмира не успела спеть все эти песни на своих концертах. Очень рано ушла, безумно жаль…

О ее смерти узнал от ее ведущего Наиля. Он позвонил: “Эльмира умерла, Нияз абый”. Сначала подумал, что это какая-то шутка. Не поверил. Это было утром, я только встал. Тут же собрался, с Наилем и еще одним нашим знакомым помчались в Челны. Нам сказали, что похороны будут в этот же день. Боялись, что попрощаться не успеем. Дорога до Челнов не близкая. Тут на полпути звонят: хоронить будут на следующий день. Мы не стали возвращаться. Дождались выдачи тела в морге, поехали на квартиру к маме, попрощались с Эльмирой… Ночью уехали. Если бы нам сразу сказали точный день, то смогли бы присутствовать и на похоронах.

К сожалению, артисты не приехали попрощаться с ней. Была только Диляра Илалетдинова. А ведь в ту пору, когда Эльмира работала в “Барс-Медиа”, очень многие с ней сотрудничали. Как же так можно? Я не понимаю… Человек умер, навсегда ушел от нас…

Эльмира ведь была одной из популярных артисток нашей эстрады. У нее был удивительно красивый голос. Очень добрая, искренняя, была далека от всяких закулисных интриг и сплетен. Всегда позитивная, своими шутками поднимала настроение», – вспоминает Нияз Залялов.

Он также не согласен с заявлениями, что Эльмира в последнее время отдалилась от других, прекратила общение.

«Она любила белые розы. Белые розы – наш последний подарок Эльмире» Фото: © «Татар-информ»

«Совершенно не так. Мы с ней постоянно общались. Наиль – ее ведущий – еще накануне говорил с ней по видеосвязи. “Дочка делала уроки, Эльмира клеила обои в детской комнате”, – говорит он. Со мной она тоже созванивалась. Не скажу, что часто, но где-то в середине ноября мы с ней по Ватсапу поговорили. Я спросил, когда планируются концерты. “Пока нет, думаю выехать после Нового года. Уже готовимся”, – сказала она. Я не заметил в ней какой-либо подавленности или депрессии. Говорила как обычно.

Якобы она переживала, была в депрессии. А кто из нас не переживал, когда из-за пандемии отменялись концерты? Естественно, все переживали. Все живые люди, и страдаешь, и радуешься, все эти чувства свойственны человеку. Так и должно быть. У нее случился сердечный приступ, вот и всё. “Переживала”, “похудела”, “болела”. Не болела и не похудела, все было по-прежнему. Стоило человеку уйти из жизни, тут же стали придумывать разное», – говорит Нияз Залялов.

Он также отмечает, что артисты, близко общавшиеся с Эльмирой, не предприняли ничего, чтобы собраться, оказать какую-то помощь. «Никто никому не звонил, такой инициативы не было. Я сам думаю на днях с друзьями поехать в Челны, сходить к ней на могилу, зайти к ее матери. Я знаком с ее мамой Фиданией апа. Был у них в гостях в Старом Ибраево. Еще и бабушка ее была жива тогда, если не ошибаюсь.

Я приходил на концерты Эльмиры заранее, чтобы посидеть с ней, пообщаться. Помню, пришел перед ее последним концертом. Она меня увидела и говорит: “Нияз, почему это ты ко мне без цветов? Ну-ка, иди принеси, а то люди скажут, что Нияз даже цветов не принес”. Я подарил ей букет белых роз.

Когда приезжали в Челны попрощаться с Эльмирой, мы оставили белые розы, чтобы положили ей на могилу… Она любила белые розы. Это – наш последний подарок Эльмире», – поделился Нияз Залялов.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского