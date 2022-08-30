Автор памятника татарскому певцу Рашиту Вагапову: Пока работал, слушал его песни

Сегодня в Казани прошло открытие памятника народному артисту ТАССР, основоположнику татарской эстрады Рашиту Вагапову. В церемонии приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович — певец был уроженцем этого региона.

Автором скульптуры выступил народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук. По его словам, образ артиста он создал на основе его фотографий.

«Через них старался прочувствовать характер человека, пока работал, много слушал и его песни. Через эмоции в песнях начинаешь понимать исполнителя. В памятнике самое главное это руки. Это его движение. Движение вверх есть и в фигуре, и в постаменте», — рассказал Ковальчук.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

По словам директора Фонда имени Рашита Вагапова Рифата Фаттахова, открытие памятника в День республики имеет символическое значение.

«Родился он в Нижнем Новгороде, но духовное его рождение после сопряженной сложной судьбой пути через Москву случилось именно в Казани. Великим певцом его сделали Казань, Татарстан, татарский народ», — сказал Рифат Фаттахов и поблагодарил Рустама Минниханова за большое внимание к национальной культуре.

Директор фонда рассказал, что официальное постановление о создании памятника было принято еще 15 лет назад, в 2007 году.

«Увековечение великих личностей — дело не одного года, много организационных работ — надо выбрать место, архитектора... Но, с другой стороны, чтобы правильно оценить личность, нужна историческая дистанция. Это естественно. За 15 лет были разные мнения, проходили научные конференции», — отметил Рифат Фаттахов.

Активная фаза подготовки началась 4 года назад — после решения Президента Татарстана, уточнил собеседник «Татар-информ». Был проведен конкурс, но пришла пандемия, которая также повлияла на срок выполнения работы.

«В этом году открыли памятник. А в следующем году будет отмечаться 115-летие со дня рождения артиста», — добавил Фаттахов.