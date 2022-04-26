Автор оперы о любви Кави Наджми обратилась за помощью к Президенту РТ

Победительница всероссийского конкурса композиторов Миляуша Хайруллина в ходе встречи татарской творческой молодежи с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказала о создании новой оперы. Она попросила Президента оказать поддержку в постановке спектакля на сцене Татарского государственного театра оперы и балета.

Миляуша Хайруллина — педагог Казанской консерватории, композитор, пианистка. На Всероссийском конкурсе молодых композиторов она одержала победу в номинации «Оперная музыка». По словам девушки, на конкурс поступило более 800 заявок, в финал прошли пять конкурсантов, и ее опера «Кави-Сарвар» была признана лучшей.

Произведение повествует о любви писателя Кави Наджми и его жены Сарвар Адгамовой. Автор либретто — Айдар Ахмадиев. «Самая большая моя мечта — поставить оперу в Татарстане, потому что мы написали для нашего народа оперу на родном языке», — рассказала Миляуша Хайруллина журналистам.

«В Москве мы выступали с большим оркестром, татарские солисты пели на татарском языке. Кави Наджми внес огромный вклад в развитие татарского языка. Он был первым председателем Союза писателей ТАССР, а жена Сарвар Адгамова — прекрасный переводчик. Она переводила на татарский язык Пушкина, Катаева, Горького», — рассказала композитор.

«Это наша новая история. Я хочу поднять эту тему. Мы должны изучать нашу историю, наших великих личностей, чтобы проект развивался, чтобы стал большой премьерой, нужна помощь республики», — обратилась Миляуша Хайруллина к Президенту Татарстана.

Рустам Минниханов попросил уточнить, какая помощь нужна. Министр культуры РТ Ирада Аюпова подсказала, что нужна финансовая поддержка. Постановка оперы может потребовать около семи миллионов рублей. По словам министра, театр оперы ежегодно выпускает по две премьеры.

«Вы готовьте, пусть министр занимается, если у вас есть большая мечта, и вы победили в Москве, с нашей стороны поддержка будет, организуйте, указания дадим», — ответил Рустам Минниханов.

По словам Хайруллиной, сейчас они работают с музыкантами, дирижерами, с Министерством культуры республики. Премьера новой оперы может состояться в 2023 году.