Автор National Interest заявил, что США проиграют при любом исходе конфликта на Украине

Независимо от исхода боевых действий на Украине Соединенные Штаты ждет «стратегический проигрыш». Об этом заявил юрист-международник Рамон Маркс в статье для журнала The National Interest.

«Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Она безвозвратно отвернется от европейских демократий и Вашингтона», — констатировал публицист.

Среди негативных последствий конфликта для США Маркс упомянул укрепление российско-китайских связей. Предстоящее расширение маршрутов транспортировки нефти и газа позволит РФ стать основным поставщиком ископаемого топлива в КНР. Это поможет уменьшить зависимость Китая от морских поставок с Ближнего Востока, маршруты которых уязвимы.

По мнению автора статьи, создает дополнительные риски для Штатов и расширение поставок российского топлива в Индию. Это «нанесет ущерб усилиям США, Австралии и Японии, направленным на дальнейшее сближение Дели с демократическими странами Индо-Тихоокеанского региона».

Кроме того, Маркс обратил внимание на недостаточную поддержку позиции стран Запада по Украине в мире и негативное воздействие введенных против России топливных санкций Европейского Союза на сами страны ЕС. Среди позитивных последствий украинского кризиса для США он назвал укрепление НАТО. Вместе с тем публицист призвал активнее привлекать европейских союзников по альянсу к обеспечению безопасности континента.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.

Имеющий в основном милитаристскую направленность журнал National Interest издается начиная с 1985 года. Многие годы им руководит специализирующийся на России американский политолог Дмитрий Саймс, эмигрировавший когда-то из СССР.