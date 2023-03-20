Автор книги о блогере, потерявшем ноги при обрушении казармы, побывала в Нижнекамске

В нижнекамской библиотеке имени Тукая сотрудники детской библиотеки №7 провели литературную встречу «Мажаралы балачак», которая проходит в рамках проекта «Китаплы балачак» / «Книжное детство». Об этом «Татар-информу» сообщили в библиотеке.

Участниками стали молодые писатели, живущие и пишущие в Казани: Алина Бикмуллина (лауреат литературной премии имени Сажиды Сулеймановой в области поэзии, премии Флорида Агзамова в области журналистики, обладатель Гран-при литературного конкурса «Таян Аллага») и Дания Нагыйм (поэтесса и писатель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза писателей).

Гостьи рассказали читателям о своем детстве, написании и публикации книги, планах на будущее.

Алина Бикмуллина — автор книги «Йолдызлар шулай куша» / «Так велят звезды», вышедшей в 2020 году в Татарском книжном издательстве и быстро нашедшей своего читателя. В ней речь идет об озорном мальчишке, который не растеряется ни при каких обстоятельствах.

Дания Нагыйм — автор книги «Жизнь, собранная по крупицам». Главный герой — спортсмен, блогер Рустем Набиев, который во время прохождения военной службы потерял обе ноги и чудом остался жив при обрушении казармы десантников в Омске, но сумел сохранить мужественный дух.

Обе писательницы, несмотря на свой юный возраст, предпринимают разные методы и стараются донести важность сохранения и развития родного языка.

Алина Бикмуллина в свободное от писательской деятельности создает модные и востребованные на сегодняшний день плакаты с мотивирующими цитатами на татарском языке в стиле «леттеринг». Адресовали писательницы свои поучительные и мудрые советы и подрастающему поколению. Кроме прозы, они пишут стихи, которые зачитали перед зрителями.

К слову, оба автора родом из Рыбно-Слободского района, который подарил татарской культуре выдающихся личностей: народного поэта Равиля Файзуллина, талантливых писателей — журналистов Ахата Ракипа и Рената Гаффаров, народных артистов Халима Заляля, Равиля Шарафиева, артистов Ирека Хафизова, Ильшата Халиуллина, Фоата Гайсина.