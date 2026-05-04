Автор из Татарстана вышел в финал конкурса песенной поэзии «Знание.Авторы»

Российское общество «Знание» объявило финалистов Общероссийского конкурса песенной поэзии имени Н.Н. Добронравова «Знание.Авторы». В финал вошли 40 произведений от 38 авторов из 24 регионов страны.

До 20 мая проходит народное онлайн-голосование в национальном мессенджере МАКС. Победителей определят с учетом его результатов и оценки жюри, итоги подведут в мае 2026 года. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Татарстан в финале представляет Владимир Дресвянников с произведением «Русское раздолье». Его работа вошла в число лучших в тематическом направлении «О Родине», где отбор проходил среди более чем 2,2 тысячи заявок.

Всего на конкурс поступило свыше 14 тысяч произведений от 5 764 авторов. Конкуренция оказалась высокой – на одно место в финале претендовали более 150 человек. Экспертный совет отобрал работы по уровню стихосложения, содержательной глубине, мелодичности и другим критериям. Полный список финалистов опубликован на сайте конкурса.

Больше всего финальных работ представлено в категории «Для детей» – 11 текстов. В направлении «О защитниках Отечества» отобрали 9 произведений, в «Открытой теме» – 8, в категории «О Родине» – 4. По два текста вошли в разделы «Любовная лирика» и «О дружбе», по одному – в категории «О семье» и «Труд, призвание, выбор жизненного пути».

Среди финалистов – авторы разных возрастов. Самой молодой участнице, Татьяне Медведевой из Ставропольского края, 15 лет. Самым старшим – Валентине Черняевой из Белгородской области и Василию Носову из Новгородской области – по 73 года.

География конкурса охватывает семь федеральных округов и новые регионы. Больше всего финалистов представляют Москву – пять человек, Санкт-Петербург – четыре, Московскую и Новосибирскую области – по три.

В список также вошли авторы из Калининградской, Рязанской, Белгородской, Тюменской, Иркутской, Курской, Свердловской, Новгородской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Ярославской областей, Луганской Народной Республики, Ставропольского и Краснодарского краев, а также республик Татарстан, Крым, Мордовия и Башкирия.

Работы оценивали более 350 экспертов из 80 регионов страны. В их числе – преподаватели, учителя русского языка и литературы, научные сотрудники, представители учреждений культуры, редакторы, медиаспециалисты и общественные деятели. В экспертный совет вошли, в частности, лауреат премии «Знание» Мария Аксенова, а также победители первого сезона конкурса в категории «Авторы-исполнители песен» Дмитрий Клычков и Иван Магда.

Заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль отметил, что финалисты прошли серьезный отбор, поскольку на каждое место претендовали более 150 участников. По его словам, эксперты выбрали сильные тексты с потенциалом для музыкального воплощения, а на следующем этапе к оценке подключится широкая аудитория, которая сможет определить, какие произведения находят наибольший отклик.

С 1 по 20 мая в приложении общества «Знание» в мессенджере МАКС доступны полные тексты всех 40 финальных работ. Пользователи могут поддержать любое количество произведений, однако за каждого автора можно проголосовать только один раз.

Параллельно тексты оценивает жюри конкурса. В его состав вошли композитор и почетный председатель жюри Александра Пахмутова, поэт-песенник Александр Шаганов, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, композитор и саксофонист Владимир Пресняков, а также певица и автор-исполнитель Юта и другие деятели культуры.

По итогам заседания оргкомитета 26 мая определят до 15 победителей. Они смогут создать песни на свои тексты совместно с известными российскими композиторами и выступить на гала-концерте ко дню рождения Николая Добронравова в ноябре 2026 года.