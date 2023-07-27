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Общество 27 июля 2023 17:14

Автор фильмов об СВО журналист Зуфар Давлетшин рассказал о смысле своих работ

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В Казани проходит международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В IT-парке имени Башира Рамеева идут показы фильмов, посвященных героям специальной военной операции России на Украине.

Изначально фестиваль прошел в Москве в годовщину начала СВО. Зрительский интерес в регионах был настолько высок, что было решено провести кинопоказы в разных городах страны.

Как в Казани публика встретила работы «ZV-1» и «ZV-2» журналиста Зуфара Давлетшина, и какое значение авторы вкладывают в свои работы, узнал корреспондент ТНВ Дмитрий Аринин.

#Казань #тнв
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