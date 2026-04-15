Автор фильма «Предательство» Андрей Медведев встретился с журналистами Татарстана

В здании «Татмедиа» состоялся семинар для представителей средств массовой информации Татарстана на тему «Современные подходы в медиа по вопросам профилактики вовлечения детей и молодежи в деструктивную деятельность». Спикером стал автор фильма «Предательство», заместитель генерального директора по радиовещанию Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Медведев.

Он рассказал о процессе создания фильма, порассуждал о том, как молодежь и подростки приходят к деструктивной деятельности, и ответил на вопросы журналистов.

«Фильм скорее для родителей. Меня поразило в тех ребятах, с которыми я общался во время создания картины, что никто из них не читал практически ни одной книги и не стремился к саморазвитию. Считаю, это зона ответственности родителей», – заявил Медведев.

По его словам, большинство молодых людей, которые попадаются на уловки вербовщиков, не представляют себе степень наказания за такие поступки и не понимают последствий.