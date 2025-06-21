Автор фестиваля «Элбэдэн» Наиля Тазиева : «В этом году мы побили два рекорда»

В этом году Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» установил новые рекорды: организаторы получили 390 заявок от участников, а количество военной техники стало рекордным за всю историю мероприятия. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала автор и организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Каждый год мы добавляем что-то новое. В этот раз у нас появилась зона с военными формами разных званий и экспозиция средств связи, собранная в Ленинградской области. А реконструкторы приехали целыми делегациями – из Сыктывкара, из Крыма и других регионов. География мероприятия значительно расширилась», – отметила Тазиева.

По ее словам, в этом году было подано рекордное количество заявок на участие в реконструкции – 390, также было использовано наибольшее на сегодняшний день число военной техники для представления – 24, в том числе – воздушная техника.

Организатор также поделилась историей создания фестиваля «Элбэдэн».

«Когда я познакомилась с ребятами из казанского исторического клуба «Витязь» и увидела их реконструкции, я подумала: «У нас есть такой замечательный герой – Петр Гаврилов, почему бы не сделать такое же, но на его родине?» Оказалось, они и сами давно мечтали об этом – наши планы просто совпали, так и родился проект», – уточнила Наиля Тазиева.

Уже завтра, 22 июня, в 4:15 утра на фестивале пройдет акция «Свеча памяти», а днем зрители увидят масштабные реконструкции: «Вторжение» – эпизоды начала войны, и реконструкцию «У стен Кенигсберга» – о событиях 1945 года.

Ожидается, что особый интерес гостей вызовет воссоздание фрагмента Парада Победы 24 июня 1945 года, которому в этом году исполняется 80 лет.

«Завтра мы покажем небольшой, но очень символичный эпизод того легендарного парада», – анонсировала Тазиева.

Фестиваль «Элбэдэн» уже седьмой год подряд собирает тысячи зрителей и участников, сохраняя историческую память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году он посвящен трем важным датам:

80-летию Великой Победы;

Году защитника Отечества;

125-летию со дня рождения Героя Советского Союза Петра Гаврилова – последнего защитника Брестской крепости, уроженца Пестречинского района.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.