Автор Donbass Insider: Преступления ВСУ освещают журналисты из нескольких стран НАТО

Журналисты минимум из четырех стран Североатлантического альянса работают над освещением военных преступлений украинских военных в Донбассе. Об этом рассказала независимый журналист из Франции, автор проекта Donbass Insider Кристель Нэан.

«У нас есть уже 6 человек, которые абсолютно готовы работать или уже работают. Это журналисты из Канады, Великобритании, Франции и Нидерландов. Еще наша потенциальная коллега из Германии. Еще есть Витторио из Италии. Ему тоже интересен такой проект», — приводит слова Нэан ТАСС.

Автор проекта отмечает, что подавляющее число зарубежных журналистов, освещающих факты преступлений ВСУ на территории Донбасса, преследуются западными спецслужбми.

«Они угрожают арестовать нас. Так что все мы должны работать на российской территории», — отметила журналист.

По ее словам, Donbass Insider — один из немногих ресурсов, который все еще остается доступным западному зрителю, поэтому цель — транслировать информацию на нескольких языках.