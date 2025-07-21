Автор более 70 песен об СВО рассказала, как рождаются фронтовые композиции

Автор Марина Смирнова написала более 70 песен, посвятив их героям специальной военной операции (СВО). Одна из них – «Ранен птицею был комбат, но позиций не оставил» – адресована бойцам полка 1232, где служит много бойцов из Татарстана. Написала ее женщина после того, как друг, командир батальона с позывным Тропа, рассказал ей о ситуации на передовой.

«Тропа, командир первого батальона полка 1232 – мой земляк и друг. Когда недавно он рассказывал мне об обстановке на их направлении, о ранении, стойкости его бойцов, я, конечно, не могла не пропустить это все через себя. Так и появилась эта песня», – поделилась Смирнова.

Стихи и песни – это всегда отклик на события, отмечает женщина. Кроме того, таким образом она выражает свои переживания и пытается сохранить важные для бойцов воспоминания. Друзья, среди которых есть кадровые военные, мобилизованные, добровольцы, присылают ей видео и фото с фронта. Смирнова сама пишет стихи, а музыку и исполнение доверяет искусственному интеллекту. Первым оценивает ее творчество главред разведбатальона «Черные гусары», а уже после она делится им с другими.

Помимо стихов и песен, женщина шьет плюшевых бойцов с брониками и экипировкой – талисманы для участников специальной военной операции. Например, скоро на фронт к ее друзьям – операторам БПЛА – «полетит» Горыныч.

«Ребятам нравится получать такие подарки, так что мне уже поступают заказы на новых плюшевых бойцов», – рассказала Марина.

В целом же помощью фронту женщина занимается с самого начала СВО. Сначала это была в основном финансовая помощь, участие в сборах. Позже Марина начала писать стихи в поддержку ребят на фронте, вступила в ряды волонтеров – помогает плести маскировочные сети, собирает гумгрузы и молится за бойцов.

«Не бывает маленькой помощи. Бывает ее отсутствие. Сегодня очень важно не быть равнодушными, ведь ребятам на фронте нужна наша поддержка, вера в них, наша любовь. Это придает им сил на их суровом фронтовом пути. Только так вместе мы сможем все преодолеть и вернуть долгожданный мир на нашу землю», – отметила Смирнова.

Несмотря на то, что сама она в тылу, женщина считает себя участницей событий. Марина отмечает, что она – хоть и тыловой, но тоже боец. За помощь фронту женщина получила медали от командования и бойцов разных подразделений. Однако афишировать свои награды она не спешит, считая их общими с семьей.

«Я часто говорю, что на фронте все мои родные, земляки: я родилась в Сибири, живу на Урале, а мои корни – из Татарстана и Самарской области. Здесь живут мои родители, мои родные – все, кого я люблю, и кто любит меня. Я часто приезжаю сюда, чтобы наполниться энергией, добром и теплом. Это – мое место силы», – заключила она.