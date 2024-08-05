Автопутешественники из Москвы: Татарстан многократно превзошел наши ожидания

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Семья Дмитриевских из Москвы, которая стала победителем федерального конкурса «Путешествуй всей семьей», продолжает свой тур по Татарстану. По трассе М12 они доехали до Казани и уже успели посетить остров-град Свияжск и Казанский Кремль, на очереди – Елабуга. Сегодня с ними встретился Председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Семья Дмитриевских стала одним из победителей конкурса на форуме “Путешествуй” на ВДНХ в Москве. Они выиграли автопутешествие по М12 в Татарстан. Туристы проследуют по маршруту, который мы специально разработали по случаю открытия трассы. В программе посещение острова-града Свияжск, Казани, Елабуги. Мы покажем им самые яркие достопримечательности. Задача конкурса в целом – стимулировать путешествия россиян на автомобилях», – отметил Иванов.

Он пояснил, что маршрут, по которому проследуют Дмитриевские, – это только один из вариантов, разработанных в честь открытия трассы М-12. Есть вариации, куда включены Тетюши, Камское Устье и Чистополь, а также составлен кольцевой маршрут по всей республике для автомобильных туристов, рассчитанный на семь дней.

Иванов подарил памятные подарки семье Дмитриевских, вручил буклет проекта «1001 удовольствие» и рассказал о грядущих крупных международных мероприятиях, которые примет Татарстан в ближайшее время.

«В конкурсе можно было выбрать три направления: Рязань, Вологда и Казань. Мы выбрали Татарстан, потому что нам показалось это самым интересным направлением. К тому же здесь мы еще не были», – поделился глава семьи Дмитрий Дмитриевский.

Он рассказал и о своих впечатлениях о трассе М12. По его словам, это очень комфортная дорога, и при этом она очень востребованна. Чувствуется, что люди больше прониклись к переезду между городами на автомобилях, так как это стало гораздо удобнее.

«Мы очень давно хотели заехать в парк альпак, и наконец в Татарстане мы это сделали. Затем посетили Свияжск, очень были впечатлены. Сегодня мы едем в Елабугу, завтра до обеда у нас еще программа, предусмотренная конкурсом, но мы хотим остаться еще на день. То, что мы увидели в республике, многократно превзошло все наши ожидания», – добавил Дмитрий.

Впечатлениями поделился и самый юный член семьи Максим. Его особенно привлек татарский национальный костюм.

«Мне понравилось, как мы примеряли национальные костюмы. Нам дали сапоги, шапки и кафтаны. У меня был синий. Еще удалось подержать целую саблю», – улыбнулся мальчик.

Конкурс «Путешествуй всей семьей» приурочен к Году семьи в России, объявленному указом Президента Владимира Путина. Цель события — популяризация семейных ценностей, а также автомобильного внутреннего туризма. Поездка также стала возможна благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».