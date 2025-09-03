Автопробег Москва – Самара пройдет через территорию Татарстана
Центр стратегических разработок с 15 по 19 сентября проведет автопробег Москва – Самара, маршрут которого пройдет через территорию Татарстана.
За пять суток путешественники проедут около 1700 километров. Помимо Москвы и Самарской области, они побывают еще в шести регионах. Участие в пробеге примут минимум десять автомобилей, в экипажи которых будут входить 30 человек.
Путешественниками станут журналисты федеральных СМИ и тревел-блогеры, представители Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, эксперты Российского союза туриндустрии, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Ассоциации туроператоров России и Ассоциации автомототуризма и караванинга, представители туристических ведомств субъектов Федерации.
Участие в автопробеге примет и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом рассказала министр туризма региона Екатерина Матвеева.
В Татарстане автопутешественники 17 сентября осмотрят остров-град Свияжск и Казанский Кремль, а 18 сентября – Билярское городище.