Автопробег Москва – Самара пройдет через территорию Татарстана

Центр стратегических разработок с 15 по 19 сентября проведет автопробег Москва – Самара, маршрут которого пройдет через территорию Татарстана.

За пять суток путешественники проедут около 1700 километров. Помимо Москвы и Самарской области, они побывают еще в шести регионах. Участие в пробеге примут минимум десять автомобилей, в экипажи которых будут входить 30 человек.

Путешественниками станут журналисты федеральных СМИ и тревел-блогеры, представители Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, эксперты Российского союза туриндустрии, Общенационального союза индустрии гостеприимства, Ассоциации туроператоров России и Ассоциации автомототуризма и караванинга, представители туристических ведомств субъектов Федерации.

Участие в автопробеге примет и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Об этом рассказала министр туризма региона Екатерина Матвеева.

В Татарстане автопутешественники 17 сентября осмотрят остров-град Свияжск и Казанский Кремль, а 18 сентября – Билярское городище.