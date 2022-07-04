Автопробег «Малоэтажная Россия» посетит Казань 13 июля

Казань 13 июля посетит автопробег «Малоэтажная Россия». В этот день в столице Татарстана соберутся руководители строительных компаний, которые занимаются возведением частных жилых домов. Специалисты обменяются опытом строительства ИЖС в разных уголках страны и расскажут о лучших практиках в данном направлении, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» президент Объединения застройщиков ИЖС Рамиль Усманов.

«Главная задача – посмотреть на лучшие проекты, реализованные нашими коллегами в других городах. Автопробег стартует 10 июля в Челябинске, а завершится 16 июля на выставке Open Village в Москве, где будут показаны дома, построенные по разным технологиям. Мы сможем посмотреть на них уже в чистовой отделке», – отметил спикер.

В Татарстане уделяется большое внимание этой отрасли и создаются комфортные условия для такого строительства, добавил начальник Управления развития строительного комплекса Минстроя РТ Динар Сагдатуллин.

«Одним из главных достижений прошлого года в строительной отрасли в Татарстане стало превышение объема выполненных работ по вводу жилья. При плане в 2,67 млн квадратных метров, мы ввели более 3 млн. Это рекорд для нашей республики. Основным драйвером роста стало ИЖС – на него пришлось почти 70% от общего плана», – завил он.

Автопробег пройдет через Уфу, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Доброград и завершится в Москве. Одной из его целей станет объединение строителей со всей страны. Через несколько лет планируется организовать самый большой такой автопробег, который попадет в книгу рекордов России, сообщил один из организаторов – руководитель строительной компании ООО «Техно-Ремонт» Максим Григорьев.

Амбассадором автопробега станет первый чемпион UFC в истории России, чемпион мира по смешанным боевым искусствам, голливудский актер Олег Тактаров. Он присоединится к пробегу в районе Нижнего Новгорода.

«Я поеду на автомобиле ГАЗ-М-21 „Волга“, но только по участку Нижегородской области. В строительном бизнесе главное — по-доброму сражаться друг с другом. Тогда все станут сильнее. Тренироваться и соперничать нужно только с сильнейшими», — заявил Тактаров.

В каждом городе участников автопробега ждут лекции, мастер-классы, круглые столы и коммуникация с крупнейшими представителями строительного бизнеса.