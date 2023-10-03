Автопробег «Команда Путина» пройдет в столице Татарстана

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В Казани 7 октября состоится приуроченный ко дню рождения Президента РФ Владимира Путина автопробег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Колонна автомобилей с флагами и наклейками проедет от проспекта Ямашева к парку Победы. На финише будет организована отправка конвоя с помощью военнослужащим —уроженцам Татарстана и мирным жителям, пострадавшим от боевых действий.

Организаторы мероприятия отмечают, что желающие могут самостоятельно приобрести обмундирование, лекарственные препараты, одежду или продукты питания, чтобы отправить их участникам специальной военной операции.

Автопробег начнется в 9.30. Место встречи — проспект Ямашева, 122б. Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить форму по ссылке.