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Общество 3 октября 2023 08:00

Автопробег «Команда Путина» пройдет в столице Татарстана

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Автопробег «Команда Путина» пройдет в столице Татарстана
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани 7 октября состоится приуроченный ко дню рождения Президента РФ Владимира Путина автопробег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Колонна автомобилей с флагами и наклейками проедет от проспекта Ямашева к парку Победы. На финише будет организована отправка конвоя с помощью военнослужащим —уроженцам Татарстана и мирным жителям, пострадавшим от боевых действий.

Организаторы мероприятия отмечают, что желающие могут самостоятельно приобрести обмундирование, лекарственные препараты, одежду или продукты питания, чтобы отправить их участникам специальной военной операции.

Автопробег начнется в 9.30. Место встречи — проспект Ямашева, 122б. Чтобы присоединиться к акции, необходимо заполнить форму по ссылке.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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#Автопробег
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