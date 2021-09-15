Автоподставщики из Казани получили условные сроки за аферы с выплатами по ОСАГО

Советский районный суд Казани вынес приговор по делу о многомиллионной афере с выплатами по страховым полисам ОСАГО.

На скамье подсудимых девять жителей Казани – Динар Александров, Динар Бадрудинов, Иван Березин, Александр Шевченко, Айрат Давлетшин, Аркадий Кабалов, Раиль Гильманов, Марат Галлямов и Иван Садкин. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

В ожидании приговора мужчины держались спокойно, однако, узнав, что в зале суда есть журналист, начали заметно нервничать, пытались скрыть свои лица от камеры.

Фото: © Алина Файзрахманова

По версии следствия, с 2016-го по 2018 год казанцы оформляли на себя автомобили, инсценировали всевозможные ДТП, после чего обращались в страховые фирмы за выплатами. Но деньги шли не на ремонт машин, а в карманы аферистов.

В течение года они обманули три страховые компании – «Росгосстрах», «Ингосстрах» и «Росэнерго».

За три года они сумели заработать на этом более трех миллионов рублей, еще около двух миллионов выманить у страховых фирм не удалось – по нескольким ДТП компании заподозрили неладное и отказались выплачивать деньги.

Отметим, что предполагаемого организатора преступной группы в числе подсудимых нет. Он находится в розыске, так же как и несколько других участников преступлений, их дела выделены в отдельное производство.

Вину девять подсудимых признали частично, с тем, что у них была организованная преступная группа, категорически не соглашались. Суд пытались заверить, что даже не были знакомы между собой.

Однако суд посчитал этот аргумент неубедительным, объяснив, что каждый участник группы четко знал свою роль и выполнял свои функции, а значит организованная группа имела место быть.

Фото: © Алина Файзрахманова

Вину всех девятерых подсудимых посчитали полностью доказанной. Кабалова и Шевченко приговорили к пяти годам и пяти месяцам, Александров, Бадрудинов, Березин, Давлетшин и Садкин получили по пять лет, Галлямов – 3 года. Наказание всем девятерым назначено условное.