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Происшествия
3 октября 2022  14:38
Полина Шевчук

Автоперевозчики РТ показали на видео, из-за чего падают пассажиры в салонах автобусов

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Ежемесячно в автотранспортных предприятиях Казани фиксируется в среднем 28 инцидентов на дороге, из-за которых падают пассажиры в автобусах, рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Ассоциация автоперевозчиков опубликовала записи с камер, расположенных в кабинах автобусов. На них отчетливо видно, как водители легковых автомобилей резко подрезают автобусы. Из-за этого шоферам приходиться резко тормозить, а пассажиры в салоне могут упасть.

Чаще всего водители даже не понимают, к чему приводит их маневр, осознание приходит лишь после беседы с автоинспектором.

Автоперевозчики напоминают, что в случае травмирования пассажира, автобус снимается с линии. На место вызывают скорую помощь и полицию. Помимо пострадавшего пассажира, стресс и неудобство испытывают и другие пассажиры – им приходиться терять свое время и ждать следующий транспорт.

«Уважаемые автомобилисты, соблюдайте правила дорожного движения, не совершайте неожиданные манёвры на автобусной полосе. В салоне автобуса находятся пассажиры, это могут быть ваши близкие. Уважайте общественный транспорт, он работает для людей. Безопасных всем дорог!» – обратились к водителям автоперевозчики Казани.
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#лихач #атп
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