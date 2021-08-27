Автоперевозчики объяснили инцидент, где мальчика зажало дверьми автобуса в Казани

Инцидент произошел накануне около восьми утра на остановке «ул. Адоратского». На записи из салона автобуса видно, что женщина берет за руку мальчика и начинает с ним выходить на улицу. В этот момент шофер закрывает двери и прижимает руку ребенка. Однако, увидев это, водитель сразу же открывает двери транспорта.

«Водитель посмотрел в зеркало заднего вида на выход, пассажиров не было, он начал закрывать двери. Женщина в этот момент стояла, держась за поручень у кабины, ребенка из-под стекла со стороны кабины водителя не было видно в связи с его маленьким ростом», — пояснил ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Неизвестно, обращалась ли после случившегося женщина в травмпункт или полицию.

