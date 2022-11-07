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Происшествия
7 ноября 2022  16:06
Полина Шевчук

Автоперевозчики Казани рассказали о причинах драки кондуктора и пассажира

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В Казани пассажиры автобуса сняли на видео драку кондуктора с одним из пассажиров. На кадрах видно, как юноши сцепились в салоне транспорта. Разнять их попыталась женщина.

Как было установлено, пассажир отказался платить за проезд, стал грубить и ударил по лицу кондуктора. Этого сотрудник не стерпел и началась потасовка.

По факту произошедшего была проведена проверка, кондуктора отстранили от работы и направили на инструктаж, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

#драка #атп
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