Автоперевозчики Казани рассказали о причинах драки кондуктора и пассажира

В Казани пассажиры автобуса сняли на видео драку кондуктора с одним из пассажиров. На кадрах видно, как юноши сцепились в салоне транспорта. Разнять их попыталась женщина.

Как было установлено, пассажир отказался платить за проезд, стал грубить и ударил по лицу кондуктора. Этого сотрудник не стерпел и началась потасовка.

По факту произошедшего была проведена проверка, кондуктора отстранили от работы и направили на инструктаж, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.