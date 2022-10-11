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Ру Тат
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Происшествия
11 октября 2022  10:40
Полина Шевчук

Автоперевозчики Казани просят пожилых пассажиров держаться за поручни в автобусах

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С началом сезона сельскохозяйственных ярмарок, в автобусах Казани увеличилось количество пожилых пассажиров, сообщил «Татар-информу» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Чаще всего, маршрут бабушек и дедушек до ярмарки – обратно домой с продуктами. При этом пенсионеры забывают о безопасности в салоне автобуса. Они держатся за тележки с продуктами, а не за поручни. При торможении тележка начинает уезжать, и пассажир вслед за ней падает. Это может привести к серьезным травмам. Так, по словам Сергея Темлякова, 90% пассажиров, которые получили травмы в салонах автобусов – это люди пожилого возраста.

«Ассоциация АТП РТ просит пассажиров пенсионного возраста обязательно держаться за поручни. Также обращаемся к пассажирам, которые в этот момент едут с бабушкой или дедушкой в автобусе. Для того, чтобы не допустить падения пенсионера, пожалуйста, предложите пожилым людям сесть, то есть уступите место», – подчеркнул Сергей Темляков.
 


 

#падение в автобусе #атп
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