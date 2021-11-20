Автоперевозчики Казани получили новые мобильники для проверок QR-кодов

Автотранспортникам Казани поступило новое оборудование для проверки QR-кодов. Необходимые гаджеты были переданы перевозчикам на время.

Как рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, сейчас на предприятиях вовсю идет подготовка к 22 ноября. На мобильники устанавливают приложения по проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, а оборудование проходит необходимое тестирование.

Напоминаем, что QR-коды будут проверять кондукторы в автобусах. Проверка будет осуществляться на входе. На 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани.

Кроме того, коды будут проверятся на остановках. Автоперевозчики предупреждают, что пока пассажир ждет автобус, к нему может подойти проверяющий. В автобусе при проверке QR-кода кондукторы могу спросить документ, удостоверяющий личность.

Также с 22 ноября будут у непривитых людей в возрасте старше 60 лет будут заблокированы проездные карты.

«Если сделали первую прививку, но не сделали вторую и нет QR- кода, - в проезде в общественном транспорте будет отказано», – отметил Темляков.

Сопровождающий инвалида-колясочника, у которого нет когда, также не сможет проехать в автобусе. Дети до 18 лет могут ездить в транспорте без кода.





