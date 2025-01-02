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Автопарк Волжско-Камского заповедника пополнили УАЗы и LADA Niva Travel
Волжско-Камский заповедник получил значимую поддержку в виде нового рабочего транспорта. В приобретении новых авто для отдела охраны заповедника оказал содействие Раис РТ Рустам Минниханов.
Гараж отдела пополнился 3 УАЗами и кроссовером LADA Niva Travel. Оснащенные необходимым оборудованием внедорожники станут опорой в предупреждении и оперативном решении природоохранных нарушений, обеспечении противопожарной безопасности на заповедной территории.
Сотрудники отдела охраны уже оценили новые автомобили и готовы приступить к их эксплуатации в новом, юбилейном для заповедника, году. В 2025 году заповедник отметит свое 65-летие.
«Выражаем искреннюю признательность за необходимый подарок. Очень приятно и ценно, что руководство республики проявляет такое внимание к нашей природной территории. Заповедник является уникальным уголком, привлекающим людей со всей страны», — поблагодарил Раиса РТ директор заповедника Ян Мурзаханов.
Слова признательности и благодарности выразил и весь коллектив заповедника всем партнерам, которые оказали поддержку: по предложению Ассоциации учреждений по управлению имуществом и материального обеспечения Минземимущество РТ передало в безвозмездное пользование эти машины. Большую благодарность выразил заповедник и Минэкологии РТ, а также Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора.
Напомним, Волжско-Камский заповедник является единственным в Татарстане. Его сотрудники на протяжении многих лет осуществляют охрану и исследование уникального природного комплекса региона. Для выполнения задач, поставленных в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», необходимо современное и качественное оборудование, которое позволяет оперативно реагировать на вызовы, преодолевать природные преграды, обеспечивать безопасность и упрощать действия в экстренных ситуациях.
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