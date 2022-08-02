Автопарк Казани увеличится на 53 единицы новой уборочной техники

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

В Казань поступило 53 единицы спецтехники для уборки улично-дорожной сети в зимний и летний периоды на сумму 592 млн рублей. Среди них 49 комбинированных дорожных машин с зимним и летним оборудованием, а также четыре – с роторными снегоочистителями.

«Любой снег зимой – это большая кропотливая работа. Новая техника более совершенная, использованы новые технологии, комфортнее кабина, джойстик управления. Есть все, чтобы содержать улично-дорожную на достойном Казани уровне», – подчеркнул мэр Ильсур Метшин.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

Градоначальник напомнил, что в связи со строительством новых дорог в Казани ежегодно увеличивается площадь убираемых территорий. «В 2005 году мы убирали 10 млн кв. метров, а в прошлом году – 22 млн кв. метров», – отметил мэр.

На новых машинах установлена новая мойка с давлением 50 бар вместо прежних 20 бар, что позволяет более качественно промывать городские дороги. Система управления «Бузина» обеспечивает безопасную работу.

«Теперь нет необходимости отвлекаться на пульт управления щеткой, отвалом, который раньше был установлен на панели приборов. В целом машина очень хорошо модернизирована и много новых изменений, что, конечно же, значительно упрощает и без того тяжелую работу», – рассказал водитель МУП «Городские мосты» Джамиль Ахметзянов.

Летом техника будет задействована на поливке цветов и промывке улично-дорожной сети от грязи. Зимой машины будут использоваться для очистки дорог от снега и для посыпки реагента.

«Последний раз обновление городского парка дорожной техники происходило в 2011 году, поэтому пополнение позволит сократить время и улучшит качество уборки дорог в Казани», – отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, техника будет передана МУП «Горводзеленхоз», МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» и МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района».