Автономная некоммерческая организация «Поволжская семейная академия «УМАЙ»» зарегистрирована 1 октября 2009 года. В своей деятельности «УМАЙ» содействует формированию единого сообщества специалистов, действующих в направлении защиты интересов детей, и имеющих различное базовое образование.

Организация – лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2021 года.

Основная стратегия работы АНО «УМАЙ» – профилактика правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в партнерском взаимодействии с государственными службами профилактики.

Благодаря работе организации были подготовлены до 370 гражданских активистов, охвачены более 1 850 семей.

Результатом проводимой работы стало создание республиканской рабочей группы по вопросам применения медиации в отношении детей, совершивших правонарушения (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 ноября 2020 г. № 2523-р).

В настоящее время вопросы раннего выявления жестокого обращения с детьми и профилактика виктимного поведения становится одной из актуальных тем текущей социальной повестки дня. Всего АНО «УМАЙ» было реализовано более 26 проектов в партнерстве с государственными службами профилактики семейного неблагополучия, в том числе с МВД по РТ, Республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Уполномоченным по правам ребенка в РТ, Управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ.

Официальный сайт организации: http://www.umai.su