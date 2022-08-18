Автономная некоммерческая организация Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» активно работает с 2014 года. ЦЛП «Чудо-дети» – первое негосударственное учреждение, которое было включено в реестр поставщиков социальных услуг в 2016 году.

Организация удостоена премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Миссия ЦЛП «Чудо-дети» – повышение уровня развития и адаптации детей с ментальными нарушениями в обществе за счет полноценного взаимодействия основных сторон их бытия – жизни в семье, образования, лечебно-педагогической реабилитации и формирование в обществе толерантного пространства для возможности их социальной интеграции.

Один из крупных проектов ЦЛП «Чудо-дети» – создание Центра комплексной помощи психически больным людям имени доктора И.М. Беккера. Проект нацелен на детей с ментальными нарушениями, родителей детей с ОВЗ, специалисты коррекционного профиля, студентов профессиональных ВУЗов, людей с психическими нарушениями.

Уникальность организации заключается в том, что здесь открыты и работают такие инновационные направления коррекционной помощи детям с ментальными нарушениями, как аудиотерапия (специалисты работают по методикам М.Л. Лазарева «Бимбаскет», Алекса Домана «In Time», по методам Томатис и «Синхро-С»), канис-терапия (в тандеме с педагогом на занятии работает специально подготовленная собака), клинико-физиологическая диагностика функционального состояния организма человека на АПК «Амсат-Коверт» и программа по нормализации пищевого поведения детей.

При реализации проектов более 700 детей с тяжелыми ментальным (психическими) нарушениями смогли пройти курс реабилитации, более 700 семей с детьми с аутизмом получили консультационно-методическую поддержку и возможность окунуться в жизнь самых обычных людей.

Официальный сайт организации: https://chudodeti116.ru