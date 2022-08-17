Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век» основана в 1998 году. Работает по всей Республике Татарстан и является одной из старейших социально ориентированных некоммерческих организаций в регионе.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2016 году.

По инициативе организации «Новый век» в сферу общественного здравоохранения впервые в Республике Татарстан, а в ряде случаев и в Российской Федерации были внедрены такие инновационные технологии, как профилактические кампании в ходе спортивных событий, социальный маркетинг, аутрич-работа, низкопороговый сервис для уязвимых групп, «равное образование», мобильное приложение для социальной сферы, а также реализовано более 30 уникальных проектов.

Предложенные технологии продемонстрировали реальные возможности и потенциал третьего сектора, послужили развитию общественно-государственного партнерства в Республике Татарстан.

Официальный сайт организации: http://newcenturykazan.ru