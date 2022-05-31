Автономия татар Москвы: Встреча с Миннихановым стала по-настоящему теплой и семейной

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Татарский культурный центр Москвы. Татары столицы давно мечтали принять руководителя республики в доме в Малом татарском переулке, который с момента постройки более века назад считается центром татарской культуры столичного региона.

Руководитель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов рассказал «Татар-информу» об уникальности и исторической ценности этого дома, большой работе по его восстановлению, которая ведется последние годы при поддержке Республики Татарстан.

«Мы ждали Президента к определенному времени, но он приехал гораздо раньше и уделил нам больше времени. Мы преподнесли ему чак-чак, и с этого началась наша встреча, которая прошла по-семейному, очень тепло», — рассказал он.

Собеседник агентства пояснил, что здание Татарского культурного центра Москвы было построено в 1913 году. «Здесь, в высоком четырехэтажном здании с четырехметровыми потолками, в начале века действовала татарская школа, равных которой не было ни в России, ни во всем мире. В 1917 году распоряжением Владимира Ленина здание было отдано московским татарам. Здесь располагалось множество кружков, татарский театр, до 1942 года в центре работал Муса Джалиль, потом он ушел на фронт», — рассказал глава Автономии татар.

С этим же зданием связаны судьбы многих выдающихся татарских культурных деятелей, в том числе Абдурахмана Абсалямова, Назиба Жиганова, Латыфа Хамиди, Захида Хабибуллина, Сары Садыковой.

В 1941 году Татарский культурный центр был отдан под военный госпиталь, хотя здание использовалось и под другие нужды. И только в 2003 году при личном участии Президента России Владимира Путина, особняку была возвращена роль национально-культурного центра татарской автономии Москвы.

«Мы рассказали Рустаму Минниханову историю Татарского культурного центра. Он посетил библиотеку, ознакомился со стендом и расписанием работы коллективов центра. У нас более 60 часов активностей в неделю. Дальше Президент побывал в актовом зале, кафе, татарском магазине, кинозале, где еженедельно проводятся кинопятницы», — отметил Фарисов.

Минниханов отдельно отметил класс татарского языка, который отреставрирован в молодежном стиле loft и разделен на три зоны.

Татарский культурный центр Москвы сегодня существует при поддержке Рустама Минниханова, гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова, депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова, председателя национального совета ВКТ Василя Шайхразиева.

По словам собеседника агентства, во время посещения Татарского культурного центра и старейшей каменной мечети на Большой татарской улице Рустам Минниханов отметил, что «в этих домах душа татарского народа, это наше все».