На Дне защиты детей жителей Москвы научат готовить татарские национальные блюда

В преддверии Дня защиты детей Автономия татар Москвы проведет в столице семейный праздник «Ак Буре фест». Мероприятие запланировано на 27 мая, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

На празднике ребята смогут познакомиться с главным героем мультфильма «Учим татарский с Ак Буре», выучат новые слова на татарском языке и научатся готовить блюда национальной кухни. Их также ждут увлекательные игры, конкурсы, викторины и мастер-классы.

Начнется праздник в 12.00 по адресу: Малый Татарский переулок, дом 8, Татарский культурный центр Москвы (предварительная регистрация по телефону: +79962208153)

Напомним, с сентября 2022 года в рамках образовательного проекта «Учим татарский с Ак Буре» для детей также проводится цикл встреч для детей с писателями, журналистами и известными людьми с различными конкурсами и подарками.