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На Дне защиты детей жителей Москвы научат готовить татарские национальные блюда
В преддверии Дня защиты детей Автономия татар Москвы проведет в столице семейный праздник «Ак Буре фест». Мероприятие запланировано на 27 мая, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
На празднике ребята смогут познакомиться с главным героем мультфильма «Учим татарский с Ак Буре», выучат новые слова на татарском языке и научатся готовить блюда национальной кухни. Их также ждут увлекательные игры, конкурсы, викторины и мастер-классы.
Начнется праздник в 12.00 по адресу: Малый Татарский переулок, дом 8, Татарский культурный центр Москвы (предварительная регистрация по телефону: +79962208153)
Напомним, с сентября 2022 года в рамках образовательного проекта «Учим татарский с Ак Буре» для детей также проводится цикл встреч для детей с писателями, журналистами и известными людьми с различными конкурсами и подарками.
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