Автомойщик из Казани умер, надышавшись токсичными веществами в цистерне фуры

Автомойщик из Казани скончался, надышавшись отравляющими веществами в цистерне фуры.

Как сообщает прокуратура РТ, 39-летний житель Казани работал на автомойке. В один из дней в заведение приехала фура с цистерной. Не зная правил безопасности при работе с токсичными веществами и не имея необходимого оборудования, мужчина спустился внутрь цистерны для ее промывки. От вдыхания паров мужчина отравился, а затем скончался.

Директора автомойки будут судить за нарушение правил безопасности. Свою вину он признал полностью.