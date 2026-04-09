Происшествия 9 апреля 2026 10:41

Автомойщик из Казани умер, надышавшись токсичными веществами в цистерне фуры

Автомойщик из Казани скончался, надышавшись отравляющими веществами в цистерне фуры.

Как сообщает прокуратура РТ, 39-летний житель Казани работал на автомойке. В один из дней в заведение приехала фура с цистерной. Не зная правил безопасности при работе с токсичными веществами и не имея необходимого оборудования, мужчина спустился внутрь цистерны для ее промывки. От вдыхания паров мужчина отравился, а затем скончался.

Директора автомойки будут судить за нарушение правил безопасности. Свою вину он признал полностью.

#прокуратура рт #автомойка #Техника безопасности
Ильсур Метшин рассказал о проектировании нового парка аттракционов в Казани

8 апреля 2026
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
