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Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды
По прогнозам синоптиков, завтра на территории Татарстана ожидается ветер порывами до 15 м/с и метель с ухудшением видимости до двух километров. В связи с этим Госавтоинспекция РТ настоятельно рекомендует водителям соблюдать ПДД.
Автомобилистам следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.
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