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Происшествия 14 января 2025 17:42

Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды

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Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Татарстана ожидается ветер порывами до 15 м/с и метель с ухудшением видимости до двух километров. В связи с этим Госавтоинспекция РТ настоятельно рекомендует водителям соблюдать ПДД.

Автомобилистам следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.

#непогода в татарстане #метель
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