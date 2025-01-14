Автомобилистов в Татарстане предупредили об ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Татарстана ожидается ветер порывами до 15 м/с и метель с ухудшением видимости до двух километров. В связи с этим Госавтоинспекция РТ настоятельно рекомендует водителям соблюдать ПДД.

Автомобилистам следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречную полосу, выбирать скорость движения, исходя из погодных и дорожных условий, использовать ремни безопасности и перевозить детей только в автокреслах.