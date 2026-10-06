Автомобилистам напомнили правила проезда по Крымскому мосту

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Перед поездкой по Крымскому мосту автомобилистам необходимо проверить категорию и тип машины, указанные в свидетельстве о регистрации, а также требования к перевозимому грузу. Все транспортные средства, пассажиры и багаж проходят досмотр, сообщает «Крым 24».

Какие автомобили пропускают

По Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей категории B, включая автодома, мини-кары и небольшие фургоны, если в свидетельстве о регистрации указан тип «легковой». Также допускаются грузовые автомобили со снаряженной массой менее 1,5 тонны, мотоциклы с государственными номерами, пассажирские минивэны и микроавтобусы с сиденьями в салоне и прицепы-коневозы.

Не пропускают электромобили и гибриды. Ограничения распространяются на грузовые автомобили со снаряженной массой более 1,5 тонны, если в СТС указан тип «грузовой», цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами, а также пассажирские фургоны, переоборудованные для перевозки грузов.

Легковым автомобилям и грузовикам со снаряженной массой до 1,5 тонны разрешено следовать с прицепом. Общая технически допустимая максимальная масса автопоезда при этом не должна превышать 3,5 тонны.

Для эвакуаторов предусмотрены отдельные требования. Проезд разрешен эвакуаторам категории «Б», которые перевозят на собственной платформе одно транспортное средство и следуют без прицепа. На них нельзя перевозить электромобили, гибриды и грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой более 1,5 тонны. Использовать эвакуатор для перевозки других грузов также запрещено.

При определении категории и типа транспортного средства учитываются данные, указанные в свидетельстве о регистрации.

Как проходит досмотр и как подготовить автомобиль

На специально оборудованных площадках проводят 100-процентный досмотр транспорта, пассажиров и багажа. Автомобили с компактно упакованными вещами, которые помещаются в габариты до 60×70 см, направляют на ручную проверку.

Если в машине есть предметы, превышающие эти размеры, транспорт направляют на стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Багаж, который соответствует установленным габаритам, при этом необходимо переложить на ленту интроскопа.

Чтобы сократить время проверки, рекомендуется заранее компактно уложить вещи, не брать большое количество небольших сумок и пакетов и не оставлять багаж разбросанным по салону или багажнику. Водителям также следует быть готовыми открыть сумки и коробки и показать их содержимое сотрудникам досмотра.

Что можно провозить

Через Крымский мост разрешено перевозить бытовую технику, в том числе крупногабаритные приборы – холодильники, микроволновые печи и другие устройства. Порядок их проверки зависит от размера: небольшие предметы досматривают через интроскоп, а при наличии вещей, превышающих 60×70 см, автомобиль направляют на инспекционно-досмотровый комплекс.

Велосипеды, электросамокаты, скутеры категории М, багги и эндуро разрешается перевозить только внутри автомобиля, в прицепе, на лафете или подкате.

Электросамокаты и другие устройства с аккумуляторными батареями, включая детские машины, можно провозить в количестве до двух единиц. Размер каждого элемента питания не должен превышать 515×225×225 мм.

Перед поездкой автомобилистам рекомендуют дополнительно свериться с актуальной информацией официальных источников.