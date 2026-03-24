«Автомобилист» убрал имя Буше со шкафчика в раздевалке. Рид не вернулся после Матча Звезд

Екатеринбургский «Автомобилист» убрал имя Рида Буше с персонального шкафчика в раздевалке. Об этом сообщает LigaBet.

Напомним, форвард покинул расположение команды в конце января — он уехал в США на свадьбу брата и должен был вернуться после Матча звезд КХЛ, однако так и не появился в расположении клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что причиной может быть ультиматум супруги игрока, которая столкнулась с послеродовой депрессией и потребовала от мужа выбрать между семьей и хоккеем.

В текущем сезоне Буше провел за «Автомобилист» 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 42 (17+25) очка при показателе полезности «+6». Дальнейшая судьба игрока в клубе остается под вопросом.