«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в товарищеском матче на турнире Пучкова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» со счетом 1:6 уступил «Автомобилисту» в заключительном для себя матче на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.

Казанцы завершили выступление на турнире с одной победой и одним поражением.

В составе уральцев заброшенными шайбами отметились Денежкин, Каштанов, Бывальцев, Да Коста, Бусыгин и Волк.

У казанцев единственный гол записал на свой счет нападающий Тимофей Жулин.

Последний товарищеский матч в рамках летней предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» 30 августа.