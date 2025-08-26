news_header_top
26 августа 2025

«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в товарищеском матче на турнире Пучкова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» со счетом 1:6 уступил «Автомобилисту» в заключительном для себя матче на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.

Казанцы завершили выступление на турнире с одной победой и одним поражением.

В составе уральцев заброшенными шайбами отметились Денежкин, Каштанов, Бывальцев, Да Коста, Бусыгин и Волк.

У казанцев единственный гол записал на свой счет нападающий Тимофей Жулин.

Последний товарищеский матч в рамках летней предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» 30 августа.

