«Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в товарищеском матче на турнире Пучкова
«Ак Барс» со счетом 1:6 уступил «Автомобилисту» в заключительном для себя матче на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.
Казанцы завершили выступление на турнире с одной победой и одним поражением.
В составе уральцев заброшенными шайбами отметились Денежкин, Каштанов, Бывальцев, Да Коста, Бусыгин и Волк.
У казанцев единственный гол записал на свой счет нападающий Тимофей Жулин.
Последний товарищеский матч в рамках летней предсезонной подготовки «Ак Барс» проведет против «Нефтехимика» 30 августа.