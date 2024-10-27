Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Татарстане

В Сармановском районе в столкновении двух легковых автомобилей погиб человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. ДТП произошло накануне днем.

Фото: Очевидцы

Выяснилось, что на перекрестке возле поселка Джалиль столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Судя по фото, удар пришелся в бок со стороны водителя «Гранты». К сожалению, водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался. На месте работали медики скорой помощи и автоинспекторы.