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Происшествия 27 октября 2024 09:42

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Татарстане

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В Сармановском районе в столкновении двух легковых автомобилей погиб человек. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего. ДТП произошло накануне днем.

Фото: Очевидцы

Выяснилось, что на перекрестке возле поселка Джалиль столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста». Судя по фото, удар пришелся в бок со стороны водителя «Гранты». К сожалению, водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался. На месте работали медики скорой помощи и автоинспекторы.

Фото: Очевидцы

#ДТП с погибшими
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