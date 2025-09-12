«Автомобилист» остался без лидера: как скажется на Голышеве двухлетняя дисквалификация

Экс-капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев может на два года остаться без хоккея и без работы. Как развивалась история с дисквалификацией форварда екатеринбуржцев в связи с положительным допинг-тестом и какие есть возможные варианты событий в данном деле – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hc-avto.ru

Голышева могут дисквалифицировать на два года

Экс-капитана екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолия Голышева отстранили на два года за положительную допинг-пробу. Накануне данную информацию подтвердил президент КХЛ Алексей Морозов.

«По Голышеву пришла бумага, что его дисквалифицировали на 2 сезона, и он в течение 20 дней может подать апелляцию письменно», – сказал Морозов Матч-ТВ. Голышев еще может подать апелляцию, чем он и его представители в ближайшее время, вероятно, займутся.

Напомним, 23 апреля 2025 года на старте плей-офф КХЛ в допинг-пробе 30-летнего нападающего нашли запрещенный стимулятор псевдоэфедрин. Нападающий успел сыграть в Кубке Гагарина 7 матчей и заработал 2 (1+1) очка.

Процедура по отстранению началась незамедлительно, тогда сообщалось, что в случае доказательства вины срок дисквалификации Голышева может распространиться до четырех лет. При этом екатеринбургский клуб выступил с официальным заявлением о том, что ждет выяснения всех обстоятельств дела. Известно, что с 2017 по 2025 год Голышев проходил проверку РУСАДА четырежды.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев также встал на сторону своего подопечного. Он утверждал, что в допинг-пробе его игрока запрещенных препаратов быть не может.

«Анатолий никогда не принимал запрещенных препаратов. 100% это связано с какими-то медицинскими особенностями его организма. Мы этим и занимаемся», – заявил Бабаев Sport24.

Фото: hc-avto.ru

Агент Голышева считает, что у его хоккеиста есть шанс оправдаться в апелляционном суде, в отличие от Каменева и Седова

Напомним, в период антидопинговой весны – 2025 от участия в соревнованиях временно были отстранены еще двое хоккеистов ЦСКА – форвард Владислав Каменев и защитник Никита Седов. В положительной допинг-пробе обоих спортсменов была превышена концентрация мельдония. Хоккеистам грозит отстранение на 4 года.

Тогда в контексте данного случая представитель Голышева Шуми Бабаев утверждал, что у его подопечного иная ситуация в сравнении с Каменевым и Седовым. Ведь в тесте игрока «Автомобилиста» был найден псевдоэфедрин, который широко распространяется в лекарствах от простуды и гриппа. Он помогает снять отечность и заложенность носа при ринитах, синуситах и бронхиальной астме.

Однако данный препарат все же является стимуляционным и запрещен к использованию в соревновательный период в случае, если его концентрация в организме превышает 150 мкг/мл. Насколько велика вероятность, что переизбыток содержания в организме Голышева произошел в результате применения одного из таких лекарственных средств?!

В августе 2025 года Голышев решил внести ясность в произошедшее и поделился этим в своем телеграм-канале.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня — быть в данный момент без команды и держать себя в руках, как морально, так и физически», – написал форвард.

В настоящий момент Анатолий Голышев и его сторона готовят апелляцию. Удастся ли экс-капитану «Автомобилиста» оправдаться в апелляционном суде, сколько это займет времени и как все это скажется на его дальнейшей спортивной карьере, учитывая эмоциональное состояние игрока после произошедшего?

Фото: hc-avto.ru

Положительной динамикой в данном вопросе может послужить недавний пример гендиректора «Сочи» Игоря Григоренко. В августе его отстранили от любой деятельности, связанной со спортом, из-за положительной допинг-пробы, взятой аж в 2015 году.

На днях Григоренко удалось обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) дисквалификацию, наложенную на него Международной федерацией хоккея (IIHF), подав краткую апелляционную жалобу. В настоящий момент адвокат Григоренко сообщил, что они готовят мотивированную позицию по данному делу.

«Автомобилист» остался без лидера команды

А вот в «Автомобилисте» в стартовавшем сезоне остались без лидера и капитана команды. Пока место Анатолия Голышева и капитанскую нашивку на себя примерил Никита Трямкин.

В межсезонье екатеринбуржцы провел неплохую трансферную кампанию, продлили контракты с несколькими опытными игроками, усилили линию атаки, приобретя Рида Буше из омского «Авангарда» и Романа Горбунова из минского «Динамо». Кроме того, вернулся обратно Джесси Блэкер, который летом 2025 года подписывал контракт с омичами. На перспективу взяли нескольких молодых игроков в лице Ярослав Бысыгина, Егора Черникова. Получился некий сплав молодости и опыта. Не хватает лишь лидера раздевалки, который поведет за собой команду.

Если предположить, что у Голышева не получится обжаловать решение с допинг-тестом и он действительно отправится на двухлетнюю дисквалификацию, то вероятность вернуться обратно в команду у него достаточно велика. Через два года, в 32-летнем возрасте, возобновить карьеру вполне реально. При условии, если игрок не зациклится на произошедшем, продолжит поддерживать физическую форму и, возможно, проявит себя за это время в чем-то еще.

Отметим, Анатолий Голышев всю свою карьеру в континентальной хоккейной лиге провел за «Автомобилист». Он является лучшим бомбардиром екатеринбуржцев в выступлениях в элитном чемпионате. Всего в КХЛ он провел 607 матчей в регулярных сезонах и плей-офф, заработал 355 очков (159 + 196).

Отметим, первый хет-трик Голышев оформил в ворота «Ак Барса» (3:1) в матче первого раунда Кубка Гагарина 4 марта 2024 года. В том же сезоне он набрал 18 очков (9+9) в 16 матчах и стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Гагарина.