Автомобилист из Казани предстанет перед судом за гибель пассажиров в ДТП

В Казани прокуратура утвердила обвинение 63-летнему местному жителю. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц.

По данным надзорного органа, 4 августа 2024 года в Верхнеуслонском районе мужчина за рулем Renault Duster нарушил ПДД и въехал на нерегулируемый перекресток, где столкнулся с Hyundai Tucson.

В ДТП погибли две пассажирки Renault Duster.

Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения.