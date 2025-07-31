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Происшествия 31 июля 2025 17:27

Автомобилист из Казани предстанет перед судом за гибель пассажиров в ДТП

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В Казани прокуратура утвердила обвинение 63-летнему местному жителю. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц.

По данным надзорного органа, 4 августа 2024 года в Верхнеуслонском районе мужчина за рулем Renault Duster нарушил ПДД и въехал на нерегулируемый перекресток, где столкнулся с Hyundai Tucson.

В ДТП погибли две пассажирки Renault Duster.

Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд для рассмотрения.

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