Автомобили с пробегом подорожали в Казани за год в 1,5 раза

Автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в январе–октябре 2021 года в Казани стали стоить на 50% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость автомобиля по итогам октября составила 946 тыс. рублей, сообщила пресс-служба «Авито Авто» по итогам исследования.

Самыми востребованными автомобилями с пробегом в возрасте до 7 лет в Казани в этом году стали Kia Rio, LADA Granta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Автомобили модели Kia Rio в возрасте до 7 лет прибавили в цене 22,3% – их стоимость в среднем составляла 670 тыс. рублей, автомобили LADA Granta подорожали в среднем на 29,4% – до 374 тыс. рублей, Hyundai Solaris – на 30,2%, до 699 тыс. рублей, Volkswagen Polo – на 33,6%, до 735 тыс. рублей, Toyota Camry – на 31,3%, до 1,75 млн рублей.

Средние цены на рынке автомобилей с пробегом растут на фоне увеличения стоимости новых автомобилей, отчасти связанной с дефицитом новых моделей из-за кризиса поставок электронных автокомпонентов, отмечают эксперты «Авито Авто».

По России в целом средняя цена автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет выросла за год на 42% – до 930 тыс. рублей.

«Подорожание новых автомобилей и дефицит ряда востребованных моделей в салонах подстегивает спрос на автомобили с пробегом, при этом предложение на вторичном авторынке сейчас растет не так активно. Поэтому сейчас хороший момент для продажи автомобиля. В связи с тем, что в перспективе ближайших месяцев ожидать снижения цен на авторынке как на новые, так и на подержанные модели нет оснований, покупателю сейчас имеет смысл действовать, исходя из личных возможностей. Если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше – рассмотреть альтернативные модели в наличии, либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет», – отмечает руководитель группы аналитики «Авито Авто» Марат Миннекаев.