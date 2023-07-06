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Происшествия 6 июля 2023 16:53

Автомобили с иностранными номерами не будут выпускать из России за нарушения ПДД

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Машины иностранных государств со штрафами за нарушение ПДД в России не будут выпускать из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции.

Отмечается, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

«Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, если есть определенные нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются», — отметил он.

Ограничения будут распространяться на частные транспортные средства, в том числе легковые.

#госавтоинспекция
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