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Автомобили с иностранными номерами не будут выпускать из России за нарушения ПДД
Машины иностранных государств со штрафами за нарушение ПДД в России не будут выпускать из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции.
Отмечается, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.
«Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, если есть определенные нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются», — отметил он.
Ограничения будут распространяться на частные транспортные средства, в том числе легковые.
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