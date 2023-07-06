Автомобили с иностранными номерами не будут выпускать из России за нарушения ПДД

Машины иностранных государств со штрафами за нарушение ПДД в России не будут выпускать из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции.

Отмечается, что законопроект уже принят Госдумой в первом чтении.

«Это аналог фактически сегодняшней существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, если есть определенные нарушения, то грузовые транспортные средства задерживаются», — отметил он.

Ограничения будут распространяться на частные транспортные средства, в том числе легковые.