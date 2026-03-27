Автомобили многодетных семей включили в перечень защищенного имущества

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, расширится в России с 3 апреля. В него включено единственное транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если должник относится к многодетной семье. Об этом в беседе с «RT» сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, под защиту также попадает земельный участок, бесплатно предоставленный такой семье в качестве меры социальной поддержки. Парламентарий пояснил, что закон закрепляет практическую необходимость: для многодетной семьи автомобиль является не роскошью, а важной частью повседневной жизни.

Он отметил, что без транспорта сложно обеспечить поездки детей в школы, детские сады, медицинские учреждения и на занятия, а изъятие автомобиля фактически отражается не столько на должнике, сколько на детях.

Якубовский подчеркнул, что норма сформулирована с учетом баланса интересов. Речь идет только об одном транспортном средстве, что исключает возможные злоупотребления, когда под защиту могли бы попытаться подвести дорогое или избыточное имущество. Такой подход, по его оценке, позволяет учитывать интересы взыскателей и одновременно защищать семьи.

Депутат добавил, что изменения соответствуют общей логике социальной политики государства, направленной на предотвращение ситуаций, при которых исполнение долговых обязательств ухудшает условия жизни детей.