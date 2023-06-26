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Политика 26 июня 2023 15:29

Транспорт Конституционного суда России оснастят мигалками

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий оснащать транспорт Конституционного суда РФ специальными световыми и звуковыми сигналами. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«Внести в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности <...>, Конституционный суд Российской Федерации», — отмечается в документе.

Согласно указу, подобное устройство можно установить на один автомобиль без специальной ведомственной окраски.

#Владимир Путин #конституционный суд рф
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