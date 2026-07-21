Автомобили КАМАЗа победили в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»

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Автомобили КАМАЗ поколения К5, а также грузовики КАМАЗ Компас 5, Компас 9 и Компас 12 вошли в число лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан – 2026». Итоги конкурса объявил оргкомитет, сообщают «Вести КАМАЗа».

В номинации «Продукция производственно-технического назначения» победителями стали «КАМАЗ» и «Тракс Восток Рус».

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проводится ежегодно для поддержки производителей региона. Организаторами выступают Союз «Торгово-промышленная палата РТ», Министерство промышленности и торговли Татарстана и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РТ.

Участников оценивают в шести номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения, а также изделия народных и художественных промыслов.

В этом году в конкурсе приняли участие более 200 организаций Татарстана и мастеров народных художественных промыслов. Среди участников были и предприятия из Набережных Челнов.

В номинации «Услуги производственно-технического назначения» лауреатом стал Камский индустриальный парк «Мастер», который предоставляет в аренду производственные и офисные помещения.

Среди лучших продовольственных товаров Татарстана оказались хлеб «Пшеничный на опаре» «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ», сливочное ванильное мороженое с вишневым джемом фабрики «Славица», грудка варено-копченая «Агросила. Челны-МПК» и сливки компании «Агросила-Молоко».

Победители республиканского конкурса получают возможность представить свою продукцию на федеральном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Подведение итогов конкурса пройдет в конце года.