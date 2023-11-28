Автомобили и высокотехнологичные протезы: какую поддержку получают инвалиды в Татарстане

На брифинге в Доме Правительства РТ обсудили предстоящую Декаду инвалидов

Фото: prav.tatarstan.ru

Азалия Яфясова победила на «Абилимпиксе», получает стипендию Раиса Татарстана

В настоящее время в Татарстане живут более 274 тыс. инвалидов, или 7% от общего числа жителей республики. Среди них 17 тыс. детей, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В республике вопросы социальной защиты инвалидов решаются на системной основе. У нас действует совет по делам инвалидов при Раисе Республики Татарстан, куда входят представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций. В муниципальных образованиях созданы советы по делам инвалидов», - сообщила Зарипова.

Программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года. С тех пор в регионе адаптирован 921 объект на сумму более 2,6 млрд рублей. И хотя программа завершилась в 2020 году, но работа в данном направлении продолжается.

«Действуют отраслевые программы в отраслях здравоохранения, культуры и другие. В частности, только в этом году на 25 объектах проведут адаптационные работы», - отметила спикер.

Программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года. С тех пор в регионе адаптирован 921 объект Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В республике реализуется комплексная программа реабилитации людей с ограниченными возможностями. В Татарстане работают 112 госучреждений соцобслуживания, где инвалидам оказывают различные услуги. Кроме того, работают 17 реабилитационных центров и шесть социально-реабилитационных отделений, 21 негосударственная организация. Ежегодно услугами центров реабилитации пользуются 19 тыс. человек.

«Пример успешной реабилитации - Азалия Яфясова из Набережных Челнов, воспитанница центра «Астра». Она стала лауреатом многочисленных конкурсов, в том числе международного фестиваля «Созвездие - Йолдызлык», получает специальную государственную стипендию Раиса Татарстана», - заметила Зарипова.

В этом году Азалия поступила в Елабужский колледж культуры и искусств. Она заняла первое место в финале Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2023». Теперь Азалия сама выступает в роли наставника для талантливых детей с ограниченными возможностями.

В декабре пройдут инклюзивный бал и тест «Доступная среда»

К Международному дню инвалидов в 2023 году в Татарстане запланировано более 1,5 тыс. различных мероприятий. Будут организованы спортивные состязания, концерты, литературно-музыкальные встречи, социально-инклюзивные мастер-классы.

«В Декаду инвалидов пройдет большой инклюзивный форум „Искусство добра“, а также фестиваль творчества „Возьмемся за руки, друзья!“. Под руководством Инессы Клюкиной инклюзивная студия „Э-моция“ поставит спектакль „Сказки старой Казани“», — сказала Эльмира Зарипова.

Спикер напомнила, что в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» в этом году состоялся Международный кубок шеф-поваров KazanForum-2023. 30 ребят с инвалидностью готовили и украшали блюда с лучшими шеф-поварами из разных стран. Также в Казани прошел Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников «Шаг за шагом — два сердца рядом».

5 декабря в Казанской Ратуше состоится второй республиканский инклюзивный бал Фото: творческая инклюзивная студия «Э-моция» / kzn.ru

«С 1 по 10 декабря в республике продет тотальный тест „Доступная среда“, на который уже зарегистрировались около 18 тыс. человек. Тест стартует на этой неделе, приглашаем всех к участию», — отметила Зарипова.

По запросу родительского сообщества в республике проводятся специальные смены для ребят. Уже прошли шесть из них, еще две запланированы в Бугульминском районе. Ожидается, что их участниками станут 200 человек.

В Декаду инвалидов во всех муниципальных образованиях будет работать телефон горячей линии, пройдут бесплатные консультации для законных представителей детей с ограниченными возможностями по медико-социальным вопросам, будут организованы различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

«1 декабря во Дворце культуры Железнодорожников пройдет гала-концерт Всероссийского фестиваля „Луч — люди, умеющие чувствовать“. 5 декабря в Казанской Ратуше состоится второй республиканский инклюзивный бал, 8 декабря в театре кукол „Экият“ пройдет праздник „Искусство добра“ для детей с ограниченными возможностями. Открытый фестиваль „Возьмемся за руки, друзья“ состоится 13 декабря в Доме культуры Саид-Галиева», — уточнила Зарипова.

Всем людям нужны поддержка и опора, но особенно они нужны людям с ограниченными возможностями, заключила министр.

Открытый фестиваль „Возьмемся за руки, друзья“ состоится 13 декабря в Доме культуры Саид-Галиева Фото: kzn.ru

Кто получает пенсии по инвалидности и наборы соцуслуг?

Социальный Фонд Татарстана предоставляет все необходимые меры соцподдержки инвалидам в части пенсионного и социального обеспечения. Кроме того, фонд обеспечивает татарстанцев техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Подробнее о них рассказал Управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

«В Татарстане более 279 тыс. человек получают пенсии по инвалидности, из них 261 тыс. - инвалиды первой, второй и третьей группы и более 17,5 тыс. - дети-инвалиды. Есть два вида пенсий по инвалидности: страховая и государственная. В республике получателями страховых пенсий по инвалидности являются порядка 57 тыс. человек, получателями государственных пенсий являются почти 53 тыс. человек», - сказал он.

Спикер отметил, что может быть назначено две пенсии, страховая по старости и государственная по инвалидности, если гражданин признан инвалидом в следствии военной травмы или инвалидом Великой Отечественной войны.

Эдуард Вафин рассказал о мерах соцподдержки инвалидам в части пенсионного и социального обеспечения Фото: prav.tatarstan.ru

«Право на пенсию по инвалидности для военнослужащих возникает в том случае, если он стал инвалидом при прохождении службы или не позднее трех месяцев после увольнения. А также позднее этого срока, если инвалидность наступила в результате ранения или контузии», - пояснил Вафин.

По его словам, право на досрочную страховую пенсию по инвалидности имеют люди, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также инвалиды по зрению первой группы. Для получения такой пенсии заявление не нужно. Она начисляется автоматически.

Что такое электронный сертификат и как его потратить?

Спикер также рассказал про обеспечение татарстанцев техническими средствами реабилитации, денежными компенсациями и электронными сертификатами.

«Электронный сертификат – это виртуальные деньги, на которые можно приобрети необходимые технические средства реабилитации. Он привязывается к банковской карте платежной системы «Мир»», - пояснил Эдуард Вафин.

Татарстанцев обеспечивают техническими средствами реабилитации, денежными компенсациями и электронными сертификатами Фото: kzn.ru

Чтобы получить электронный сертификат, нужно написать заявление в Социальный фонд или на портале госуслуг. В одном заявлении можно указать несколько видов технических средств реабилитации. В этом случае на карту «Мир» будет записано несколько сертификатов, которые можно использовать в течение сроков их действия.

Денежная компенсация выплачивается фондом в том случае, если техническое средство реабилитации, указанное в индивидуальной программе реабилитации, инвалид купил самостоятельно.

За год инвалиды получили 38 автомобилей и высокотехнологичные протезы на 5 млн рублей

Социальный фонд Татарстана обеспечивает людей дорогостоящими протезами и необходимыми транспортными средствами. В торжественной обстановке были вручены 33 автомобиля, а всего за год выдано 38 автомобилей для татарстанцев с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Социальный фонд Татарстана обеспечивает людей дорогостоящими протезами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Также были выданы высокотехнологичные протезы с микропроцессорным управлением на сумму более 5 млн. рублей. Буквально в октябре одному жителю республики, получившему травму в ходе СВО, был передан протез голени стоимостью более полумиллиона рублей», - добавил Вафин.

Также Социальный фонд осуществляет выплаты для людей, ухаживающих за инвалидами и так называемые «оплачиваемые выходные». Компенсационная выплата неработающему трудоспособному гражданину по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет (выплачивается пенсионеру с пенсией) составляет 1,2 тыс. рублей.

Ежемесячная выплата по уходу за детьми - инвалидами и инвалидами с детства первой группы (при уходе неработающим родителем или опекуном ребенка) составляет 10 тыс. рублей.