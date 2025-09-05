Автомобили, генераторы и продукты: гуманитарный груз из Татарстана доставлен в зону СВО

Очередной гуманитарный груз, направленный из Республики Татарстан, был доставлен в район проведения специальной военной операции. Доставку и передачу груза обеспечили депутат Государственного Совета РТ Камиль Нугаев и руководитель Балтасинского муниципального района Рамиль Нутфуллин.

Гуманитарная помощь, сформированная при активном участии предприятий и жителей Балтасинского района, включает в себя продукты питания, хозяйственные товары, а также специальную технику: автомобили, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, генераторы и сварочные аппараты.

Как подчеркнул заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, данная помощь играет ключевую роль в обеспечении военнослужащих и поддержании их боевого духа. Он также выразил признательность всем, кто участвовал в сборе груза.