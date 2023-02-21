Автомобили, аптечки, подарки: Равиль Ахметшин поздравил участников СВО с 23 февраля

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил спецподразделение Министерства обороны России. Он пообщался с командованием и личным составом части, поздравил с Днем защитника Отечества.

«Я горжусь тем, что имею возможность приехать и поздравить вас лично», - сказал Ахметшин.

Полпредство Татарстана передало военнослужащим, участникам СВО, три автомобиля, аптечки, предметы первой необходимости, продукты.

Два автомобиля передал глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, один – руководство компании «БарсМед». Они также посетили спецподразделение и поздравили военнослужащих с наступающим праздником.

С приветственным словом выступил и вице-адмирал ВМФ России, Герой России Сергей Кузьмин – член Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана.

Это уже четвертый приезд Полпредства Татарстана в эту военную часть. В 2022 году состоялось три визита. Каждый раз руководство представительства привозит необходимый груз, ранее уже было передано несколько автомобилей и спецтехника. В формировании груза поддержку оказывают татарстанские и московские меценаты.

«Ваша техника очень помогает. Ребята работают, результат есть. Ваша техника помогает приближать победу», - поблагодарил командир части Равиля Ахметшина.

Для военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей, Полпредство Татарстана организовало праздничный концерт. Стоит подчеркнуть, что все артисты выступают безвозмездно – своим творчеством поддерживают военнослужащих. Отметим, что в прошлом году представительство уже дважды привозило в это спецподразделение концертную программу.

Началось же мероприятие с торжественной церемонии вручения командованием государственных наград военнослужащим. «Не каждый имеет возможность присутствовать на мероприятии, где вручаются боевые награды. Я счастлив от того, что присутствую здесь. Вот она - школа патриотизма, вот она - настоящая Россия, которая защищает себя и делает большое дело», - сказал Герой России Сергей Кузьмин.

С яркими танцевальными номерами перед защитниками выступили артисты легендарного Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Более 20 лет директором Школы-студии при ансамбле является народная артистка России Гюзель Апанаева, член Клуба деятелей культуры и искусства при Полпредстве РТ.

Поздравили с праздником и подарили свои лучшие песни заслуженный артист России и Татарстана, солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев, заслуженный артист Татарстана и Казахстана, солист Московского театра «Новая опера» Нурлан Бекмухамбетов, заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Малика Разакова, заслуженная артистка Татарстана Ляйсан Мингазова, Александр Альберт и вокальное трио «Ямле». Ведущей мероприятия выступила заслуженная артистка Татарстана Лейсан Дусаева.

Завершилось концертная программа совместным исполнением песни «Служу России!»